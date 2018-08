Esta ex Spice Girl ingresó a un centro de rehabilitación y te contamos por qué

Mel B, la ex Spice Girl, está aclarando informes anteriores sobre por qué está buscando tratamiento.

En una presentación en el programa de Ellen DeGeneres esta semana, la jurado del programa "America's Got Talent" explicó a la presentadora invitada Lea Michele que su reciente declaración sobre por qué está ingresando a un programa de tratamiento "se alteró un poco de la verdad".

"Digámoslo así", Mel B, cuyo nombre completo es Melanie Brown, le dijo a Michele, de 31 años, sobre los informes iniciales de que está buscando tratamiento para el alcohol y la adicción al sexo.

"Ahora, he estado en terapia desde que mi padre fue diagnosticado con cáncer hace nueve años", reveló la ex Spice Girl, y agregó que su "terapia cambió un poco porque yo estaba en una relación muy intensa, que todos ustedes pueden leer sobre en mi libro”.

"Pero no, no soy alcohólica, no, no soy una adicta al sexo".

"Eso es todo lo que puedo decir al respecto", admitió. "Me gustaría decir mucho más, pero en este programa, mantengamos la cordura. Pero, abordo muchos de esos problemas, y tuve que aliviar mi dolor. Sufrí mucho de estrés post traumático (PTSD por sus siglas en inglés)".

Te recomendamos en video