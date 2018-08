Salma Hayek fue sorprendida con una segunda boda en una isla de ensueño

La actriz mexicana Salma Hayek fue sorprendida por su esposo, el empresario francés François-Henri Pinault, con una romántica ceremonia en la playa en la cual renovaron sus votos matrimoniales.

A través de su cuenta de Instagram, la famosa compartió este momento con sus seguidores, así como las imágenes de su segunda boda.

"El verano está por terminar y mi momento favorito fue cuando mi esposo me sorprendió con una ceremonia para renovar nuestros votos matrimoniales, no es lo que hubiera elegido para mi boda, pero me dijeron que iba al spa."