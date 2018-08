Quién es la mamá de Aislinn Derbez, la única otra mujer con la que Eugenio Derbez se casó

Honrando y agradeciendo a las mujeres sin las cuales Kai y yo no estaríamos aquí, mi madre, mis abuelas, y a sus respectivas madres y abuelas. Historias tan distintas, tan fuertes y llenas de vida y aprendizaje para las generaciones siguientes. Gracias a todas que a su manera hicieron lo mejor que estuvo en sus manos para sacarnos adelante siempre. #felizdiadelasmadres

A post shared by 🅐🅘🅢🅛🅘🅝🅝 🅓🅔🅡🅑🅔🅩 (@aislinnderbez) on May 10, 2018 at 4:31pm PDT