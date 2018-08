Katy Perry desmiente haber sido violada por un productor como asegura Ke$ha

Un nuevo escándalo cubre a la cantante Katy Perry, pues ha sido obligada a declarar en el polémico caso sobre la demanda entre el Dr. Luke y Kesha, ahora sus declaraciones han salido a la luz pública. En dicho proceso legal, la cantante tuvo que dejar claro que nunca fue violada por el Dr. Luke, así mismo tuvo que aclarar que nunca le dio techo, que nunca tuvo una relación sexual o romántica con el productor además de cofirmar que nunca le dijo a nadie que fue violada por él, incluso como una broma, todo esto según el reporte judicial que consiguió la revista Billboard.

This is totally different. Kesha claimed that both she and Katy Perry were actually raped. She then dropped the charges and Katy Perry just came out saying it NEVER happened.

