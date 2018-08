Las gemelas Olsen ofrecieron una extraña entrevista “somos como un matrimonio”

Mary-Kate y Ashley Olsen se abrieron a la revista WSJ en una rara entrevista para las gemelas, esto antes del lanzamiento de su línea de moda, la primera colección de ropa masculina de The Row.

Las gemelas de 32 años, que son famosas por sus vidas privadas, hablan sobre su relación personal y comercial.

"Han pasado 32 años aprendiendo cómo comunicarse", le dice Ashley a la revista, que dice que su relación es "un matrimonio y una sociedad. Hemos tenido altibajos". "Hacemos todo juntas", dice ella, y Mary-Kate agrega: "Salimos del útero haciendo eso".

Y, sin duda, han recorrido un largo camino desde sus adorables días de actrices infantiles.

Después de su papel como Michelle Tanner en la comedia Full House, las Olsens se convirtieron en un nombre familiar. En 2005, las estrellas abandonaron su vida en Hollywood y centraron su atención en la creación de una línea de moda (sin formación formal).

Mientras que la mayoría de las celebridades usan sus nombres a su favor cuando crean sus propias marcas, las Olsen hicieron todo lo contrario. El resultado se convirtió en The Row, una línea de lujo que valora la calidad sobre la cantidad. También fueron co-fundadoras de Elizabeth and James, una línea de precio medio que juega con diseños más femeninos y modernos en comparación con su predecesor.

"No somos traficantes de productos", dice Ashley. "No sé si es por la forma en que crecimos, simplemente no nos gusta hablar de nosotras mismas ni hablar de lo que estamos haciendo … No es realmente nuestro enfoque ".

