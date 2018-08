Rebecca Jones anunció que superó exitosamente el cáncer

La reconocida actriz Rebecca Jones compartió con todos la maravillosa noticia de que venció exitosamente el cáncer de ovario, y a su vez, anunció su regreso a la industria del entretenimiento.

“Estoy de regreso, es un hecho. Espero que el público me reciba con todo el amor que me ha recibido siempre. Así como el árbol de limones que tengo ahí, así me siento: llena de vida (…) Estoy bendecida, agradecida con Dios de que me haya dado esta segunda oportunidad, no puedo estar más contenta. Voy a empezar a hacer cine, voy a empezar a hacer teatro”, comentó en entrevista exclusiva para Bobo Producciones.

Jones también declaró como fue para ella enfrentar esta dura enfermedad.

“Fue completamente sorpresiva. Llevaba tres meses de muchas molestias en el vientre (…) En el momento en el que me dicen ‘Esto es un tumor’, lo primero que pensé fue en muerte, porque así crecimos, [creyendo que] cáncer es igual a muerte. Pero luego, lo primero que sentí no fue miedo, fue paz, fue 'Si yo me voy, si Dios quiere que me vaya, me siento contenta de haber vivido lo que viví. Tengo una vida plena, tengo una vida en la que Dios me regaló demasiadas cosas buenas'. El gastroenterólogo me dijo ‘Te quedan de cinco a siete años de vida’ y yo le contesté con una grosería y le dije que él no era nadie para decirme una cosa así y que yo no iba a estar en ese porcentaje de muertes, y así ha sido hasta ahorita…”, confesó la actriz.