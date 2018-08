Blake Lively dejó en ridículo a un crítico de la moda en Instagram

Advertencia de los críticos de moda de Instagram: No le dispares a Blake Lively con comentarios y críticas sobre su vestuario. Ella podría disparar de nuevo como lo hizo el viernes, después de publicar una foto de sí misma vistiendo un bullicioso traje a cuadros de Roland Mouret.

Lively, de 30 años, incluso se autocriticóen el pie de foto con el comentario risueño "¿Picnic alguien? Traeré el mantel…”

Pero, como señaló un sitio web especializado en redes sociales de celebridades, un usuario, @gabeluna, le escribió un mensaje a Lively que no le cayó nada bien a la protagonista de la serie Gossip Girl.

"Digo esto con tanto amor y respeto por ti, nena, por favor contrata a un estilista o despide el que tienes actualmente", escribió @gabeluna.

Blake, quien no tiene estilista, sorprendió al chico respondiendo directamente su comentario, de una manera muy audaz "Gracias por los consejos, señor. Por desgracia, he intentado despedir a @blakelively tantas veces. Pero ella (improperio) sigue volviendo. Ella no me dejará en paz”.

El resto de los seguidores de la cuenta de Instagram de Lively procedieron luego a criticar y burlarse de @gabeluna por su comentario.

Un usuario notable de Instagram, Ryan Reynolds, esposo de la actriz, no comentó. Su mujer se supo defender muy bien.

