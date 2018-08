Jennifer Lopez y Alex Rodríguez comprueban que pareja que entrena unida permanece unida

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez son sin duda la pareja favorita del momento, porque no solo se aman con locura, sino que además tienen habitos sanos que exhiben para inspirar a los demás. La diva del pop, que recientemente cumplió 49 años, fue vista estirandose en el estacionamiento de un conocido gimnasio en compañía de su guapisimo novio Alex Rodríguez la mañana del viernes 24 de agosto en Miami, Florida.

Esta es la primera vez que la pareja se deja fotografiar desde que ambos brillaron juntos en los MTV Video Music Awards 2018 del pasado lunes 20 de agosto donde Jennifer fue la estrella con su explosivo número musical y Alex desde el público la apoyó en todo momento.

Fue precisamente jennifer la que recientemente compartió la subasta benéfica que está realizando con el equipo de la serie 'Shades of blue' en la que participó en los últimos tres años y que este año llegó a su final, esto fue lo que compartió en Twitter:

A portion of the #ShadesofBlue wardrobe & prop auction will be donated to @HipanicFed #UNIDOS Disaster Relief and Recovery Fund serving the immediate and long-term needs of families and communities in Puerto Rico after Hurricane Maria. BID NOW: https://t.co/vhT9hxYkfL pic.twitter.com/ydYmtbPHqX

— Jennifer Lopez (@JLo) August 23, 2018