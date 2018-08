Tonos neón: la nueva tendencia de colores que impone Kim Kardashian

Si hay algo que debemos agradecer a Kim Kardashian es su facilidad para imponer estilos y una vez más lo ha logrado con su más reciente selección de piezas muy ceñidas al cuerpo. Han sido las protagonistas de sus últimas apariciones en público y ahora tú puedes inspirarte en ellas para armar tus nuevos looks.

La primera selección fue el pasado 17 de agosto cuando escogió un vestido en tono verde neón que hacía juego con su bikini mientras visitaba una de las playas de Miami, en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Allí estuvo acompañada de sus amigos Larsa Pippen y Jonathan Cheban con los que asistió al LIV Nightclub de Fontainebleau Miami.

Kim Kardashian Shows Her Love For Yellow In #Miami – https://t.co/jPyL8WbVIa#Candids #KimKardashian #YellowDress, #Hollywood pic.twitter.com/CyD5fZb0aJ

— Glamistan (@GlamistanDotCom) August 22, 2018