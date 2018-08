¡Más drama familiar! Ben Affleck vuelve a entrar en rehabilitación por petición de Jennifer Garner

El drama de excesos y abusos de Ben Affleck parece nunca terminar y un nuevo reporte afirma que el actor de 46 años estaría ingresando nuevamente a rehabilitación. El protagonista de 'La Liga de la Justicia' habría decidido ahora si, de una buena vez y por todas, ingresar de nuevo a un centro de rehabilitación, esto después de una dolorosa y muy emocional intervención de su ex y madre de sus hijos, Jennifer Garner, este mismo miércoles 22 de agosto, según un reporte que obtuvo el portal web TMZ.

Ben Affleck Enters Rehab for Third Time as 'Visibly Upset' Jennifer Garner Drives Him to Treatment https://t.co/mcC9PTQBaR

— Adrian Torres (@citizenleroy) August 23, 2018