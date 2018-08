¿Kim Kardashian esta embarazada del cuarto bebé?

La pregunta que muchos se están haciendo en este momento es una sola: ¿Están Kim Kardashian y Kanye West esperando al que sería su cuarto bebé?. Todo el tema se tocó mientras Kim asistía a la subasta del vigesimo quinto aniversario de la famosa subasta 'What Goes Around Comes Around', allí la estrella de 'Keeping up with the Kardashians' habló de lo que sería convertirse en madre por cuarta vez a los 37 años fruto de su relación con el rapero de 41 años, Kanye West. Sobre la posibilidad de tener otro hijo pronto, Kim no fue muy clara y esto fue lo que dijo:

"No sé, no sé, lo leí, leí algo … nada de eso era cierto. Pero he sido muy abierta al respecto y hablé de ello en nuestro programa, así que la verdad sobre tener otro hijo pronto no la sé. Comenzamos a filmar la temporada 16 la próxima semana. Entonces, si lo pienso más se que va a suceder, definitivamente la respuesta a eso la verás en el programa. Pero por los momentos no pienso decir más nada".

On vacay he just likes to sleep but I got him out for 5 mins for a pic pic.twitter.com/rx1CDnbzzp — Kim Kardashian West (@KimKardashian) August 22, 2018

Haciendo un poco de historia, Kim tuvo de manera tradicional a sus dos primeros hijos, North, que ya tiene 5 años, y Saint, que ya cumplió 2 años, mientras que un vientre en alquiler dio a luz al tercer hijo de Kanye con Kim, El bebé fue bautizado como Chicago, y nació en el mes de febrero.