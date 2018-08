Ellos serán los padres de Dora en la versión live action de 'Dora La Exploradora'

Muy pronto podremos conocer a la 'Dora La Exploradora' de carne y hueso, cuando se estrene en 2019 la versión con personajes reales que promete dar continuidad a la popular caricatura. La más reciente adquisición del reparto ha sido el actor de 42 años Michael Pena.

#MichaelPena will join #EvaLongoria as the parents of #DoratheExplorer in the live action movie hitting theaters August 2, 2019. pic.twitter.com/QdeUvpfBET

— HOTCHKA (@Hotchka) August 22, 2018