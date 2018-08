¡Oh wow! Chris Pine se lo quitó en sus vacaciones en Italia

El actor Chris Pine de 37 años, sin duda tiene una grandiosa filmografía, es recordado por interpretar a James T. Kirk en el rebot de 'Star Trek', saga que inició en 2009, también fue Will en 'Unstoppable' del2010, fue el principe de Cenicienta en 'Into the Woods' de 2014, Toby Howard en 'Hell or High Water' de 2016, Bernie Webber en 'The Finest Hours' y más recientemente 'Steve Trevor' en 'Wonder Woman' de 2017 así como el 'Dr. Alexander Murry' en 'A Wrinkle in Time' lanzada este mismo año. Esta semana fue visto de vacaciones.

Outlaw King Netflix Trailer #1, Starring Chris Pine | CBRhttps://t.co/MK0d3ueDmy — Nathan Worthington (@new_3) August 21, 2018

Pine decidió pasar un tiempo a solas con su novia, para despejarse y conocer otras culturas y sin duda escogió el mejor destino. Chris Pine y su novia Annabelle Wallis, de 33 años, fueron captados por los paparazzis mientras tomaban el sol el pasado domingo 19 de agosto en Capri, Italia. Allí pudimos ver el tonificado cuerpo del guapo actor.

Chris Pine is ATTACKING ME today pic.twitter.com/cMLiqsFzKO — rachel leishman (@RachelLeishman) August 21, 2018

In these troubled times it helps to have this photo of Chris Pine (#1 on my Chris rankings) on vacation in this outfit pic.twitter.com/cwI28Zuvx3 — Wailin Wong (@VelocityWong) August 22, 2018

Justo después del paseo en bote, sChris lució un caftán, una pieza de vestir mucho más tapada, con ese atuendo posó para varias fotos, lo que hizo que Annabelle soltara más de una carcajada. Ambos se han dejado fotografiar juntos desde marzo pasado y sin duda hacen una hermosa y divertida pareja que si saben como disfrutar el tiempo juntos.