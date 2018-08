La hija de Khloe Kardashian es la bebé mas tierna que has visto en un vestido rosa

True Thompson,la hija de Khloe Kardashian y Tristan Thompson ya es toda un estrella en las redes sociales.

La protagonista de Keeping up with the Kardashians publicó nuevas imágenes de su bebé y sin duda es una de las mas tiernas de Instagram.

La pequeña de apenas 4 meses luce adorable con un atuendo rosa complementado con un pequeño turbante que destaca su tierno rostro.

Una publicación compartida de Khloé (@khloekardashian) el 20 Ago, 2018 a las 9:05 PDT

La orgullosa madre acompañó la foto con el texto "Sus muslos gorditos son mi debilidad".

Como si fuera poco, la empresaria taambién compartió videos de True en la red social Snapchat luciendo el outfit.

La hermosa bebé es toda sonrisas mientras su mamá le hace cosquillas y juega a las escondidas con ella.

El look de True puede ser imitado por cualquier madre que quiera que su bebé luzca igual de dulce, el vestido es de la marca Lil Lemons y el turbante puede comprarse en Amazon.

Una publicación compartida de Khloe Kardashian (@khloesnapchats) el 16 Ago, 2018 a las 5:13 PDT

No cabe duda que la vida de Khloe Kardashian ha cambiado desde la llegada de la pequeña True, en varias oportunidades ha contado que su única prioridad es ser una buena madre para su hija.

A pesar del drama que vivió en los días previos al nacimiento de su bebé, Khloe ha admitido que sigue trabajando en su relación con el padre de su hija por el bien de la pequeña.

