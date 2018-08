El drástico cambio que dio el eterno 'George de la selva', Brendan Fraser

Fue en 1997 que se hizo la divertida adaptación del clásico de Cartoon Network, 'George de la Selva'. El film estaba estelarizado por Brendan Frasier acompañado por un elenco de primera donde destacaban Leslie Mann, Thomas Haden Church, Holland Taylor y John Cleese. También la única película donde Brendan trabajó con su novia, y posterior esposa, Afton Smith. En el film, que era basicamente una parodia de Tarzán, veíamos a Brendan en su mejor momento con un cuerpo escultural.

Brendan Fraser was really hot in the Mummy, what happened to him pic.twitter.com/hAddQZvVjY

Pero 21 años después, no queda rastro de aquel actor, pues su sobrepeso adquirido por diferentes excesos a lo largo de su vida, borraron la imagen atlética que en algún momento pudo tener. Sin embargo, poco a poco, pudo salir de aquella vida llena de excesos y se reestabeció en la actuación. Fue esta misma semana que se confirmó que Brendan interpretará el doble papel de Robotman y Cliff Steele en la nueva serie del DC Universe, 'Doom Patrol'.

Brendan Fraser, known for his roles in The Mummy, George of the Jungle and more, has been cast as Robotman (aka Cliff Steele) in DC Universe’s live-action series Doom Patrol. pic.twitter.com/GdhsxTrC3N

— IGN (@IGN) August 22, 2018