Revelan la supuesta identidad del asesino de Fabio Melanitto

Las imágenes de las cámaras de seguridad en la Ciudad de México han revelado la identidad del asesino de Fabio Melanitto, ex integrante de la famosa boy band UFF.

La autoridades correspondientes filtraron el retrato hablado aunque las búsquedas continúan. Poco a poco ha salido más información de tan terrible situación pero no ha habido confirmaciones oficiales.

Mucho de lo que se sabe está entre grandes rumores y los medios nacionales de prensa rosa se han encargado de azuzar éstos. Ahora el programa de Ventaneando compartió el retrato hablado que se filtró en la procuraduría del supuesto asesino.

Éste disparó varias veces a Fabio en la colonia Narvarte mientras que se encontraba con su supuesta novia.

“La única condición de la Procuraduría es que el cuerpo no sea cremado hasta que no se resuelva el crimen. El auto de los asesinos aún no lo encuentran, aquí está la imagen del presunto culpable, miren al supuesto culpable”, se escuchó durante Ventaneando.