El alarmante bronceado de Leo Messi que preocupó a sus seguidores

Finalmente Leo Messi decidió tomarse un tiempo para él y los suyos y decidió rise de vacaciones con su esposa, la hermosa modelo argentina Antonela Roccuzzo, a la escapada de la pareja se les unieron otro astro del fútbol latino, Luis Suárez, con su esposa Sofía Balbi. En la fotografía compartida se pueden apreciar a los cuatro disfrutando de un merecido break entre tanto compromiso.

La selfie que muestra a las dos parejas, nos enseña que amba están en el mar, sentados en un yate y felices por finalmente poder compartir un rato de esparcimiento sin ningún tipo de estress. Lo que llamó mucho la atención es que uno de ellos parece que no se percató el daño que pueden hacerle a su piel al no protegerla de los rayos del sol, pues muchas pieles son sensibles y se terminan lesionando cuando no usan bloqueador o algún tipo de crema hidratante.

Fue Leo Messi es el que se veía más rojo que todos, señal de que estaba viviendo una insolación por no proteger su piel. De inmediato los seguidores del astro, comentaron en la fotografía, que debía hacer algo al respecto, pues no es nada saludable, lesionar tu piel de esta manera.