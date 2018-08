¡Tórtolos! Estas son las parejas que no pudieron ocultar su amor en los MTV Video Music Awards

Los MTV Video Music Awards están en desarrollo y en su alfombra roja podemos ver como las parejas más jovenes se ven felizmente enamorados. Los primeros en llegar fueron Ariana Grande y Pete Davidson, ambos no se podían quitar las manos de encima.

La cantante de 25 años y el comediante de 'Saturday Night Live' de apenas 24 años, decidieron llegar juntos a la alfombra roja de los famosos premios de la cadena MTV la noche del lunes 20 de agosto justo en el Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York donde se celebran de nuevo después de casi 10 años. Se conoció de manera extraoficial que Ariana interpretará su nuevo sencillo en el show y además está nominada para varios premios durante la ceremonia, incluyendo el codiciado Video del año por su tema 'No More Tears Left to Cry' además de la cadidatura de Artista del Año.

Otra de las parejas que llegaron muy acaramelados fueron Noah Cyrus y su novio Lil Xan e incluso compartieron un lindo beso en la alfombra roja, todo esto justo después de lanzar una nueva canción junto en el pre-show. Recientemente comentaron a la Revista Billboard que ambos tienen pensado tener colaboraciones entre ellos en los albums de cada uno.