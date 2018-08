¡Perfecto! Así llegó Shawn Mendes con un blazer a dos tonos a los MTV Video Music Awards

Shawn Mendes sin duda sabe como reinventarse y esta fue la pieza que escogió para vestir en la más reciente edición de los famosos premios del astronauta de MTV. El cantante optó por un blazer de dos colores para lucirlo en la alfombra roja en los MTV Video Music Awards 2018 celebrados en el Radio City Music Hall la noche de este lunes 20 de agosto desde la ciudad de Nueva York.

Se espera que el cantante de 20 años interprete su canción "In My Blood" durante la ceremonia, para lo que horas antes estuvo en las inmediaciones del teatro para finiquitar todos los detalles. Así mismo su video para esa misma canción está nominado en tres prestigiosas categorías como lo son Mejor Video Pop, Mejor Fotografía en un video y Mejor Dirección de un video.

Taylor Swift is out here giving us the Shawn Mendes content we need and deserve. ✨ pic.twitter.com/XcggJEaFJZ — Alex Goldschmidt (@alexandergold) August 4, 2018

Recientemente fue Taylor Swift la que nos mostró un lado totalmente diferente y divertido de Shawn cuando él la visitó a ella en su tour. En el backstage la cantante de 'Look what you make me do' decidió usarlo a él para probar su nuevo maquillaje con escarcha y el divertido video se filtró en la internet cuando uno de los presentes decidió compartirlo, sin duda un momento muy divertido.