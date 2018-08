Madonna es señalada de 'egocéntrica' tras su homenaje a Aretha Franklin en los VMAs

Madonna tuvo una aparición especial en los Video Music Awards para entregar uno de los premios más esperados de la noche. El momento sirvió para homenajear a la cantante Aretha Franklin quien murió hace una semana.

El homenaje no había sido anunciado por la cadena MTV, sin embargo fue considerado muy apropiado reconocer a la artista. Pero los televidentes quedaron sorprendidos con el discurso de la reina del pop y no de una buena manera.

La cantante inició su relato asegurando que Franklin había cambiado su vida, todo iba bien hasta que Madonna empezó a relatar sus inicios en el mundo musical.

A partir de allí, todo se volvió confuso y ya no se tenía claro si la diva intentaba homenajear a la desaparecida reina del soul o si era un auto homenaje.

So instead of an actual tribute to Aretha you let Madonna talk about herself for 30 minutes?! @MTV our beautiful black queen deserves better — Rebekah Genice (@rebekah_genice) 21 de agosto de 2018

Más adelante, Madonna compartió un episodio donde en una audición cantó la legendaria `You make me feel like´ a capella sorprendiendo a todos.

Madonna cerró su discurso asegurando que Aretha Franklin la llevó a donde está hoy y utilizó las palabras: "Quiero agradecerte Aretha, por empoderarnos a todos, RESPETO. Larga vida a la reina", expresó.

This ain't about Aretha at all. #VMAs — Felonious Munk (@Felonious_munk) 21 de agosto de 2018

#Madonna is demonstrating a dynamic performance of peak white womanhood. This was not an #Aretha tribute but a monologue on how another iconic Black woman is being reduced to how she helped a white woman. — Anansi (@blaqueerflow) 21 de agosto de 2018

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar. Los internautas comentaron que el intento de homenaje de Madonna se enfocó en mostrar sus triunfos y no el legado de Aretha.

Egocéntrica, desubicada e irrespetuosa, así ha sido descrita Madonna, por tomarse el momento que debió ser para rendir honores a la fallecida artista.

