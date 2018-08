Ivonne Montero entre lágrimas confiesa que sí intentó reclamar el cuerpo de su ex marido, Fabio Melanitto

La muerte de Fabio Melanitto ha traído mucho del pasado, sobre todo para Ivonne Montero. Ellos tuvieron una tortuosa relación en el pasado y los medios se han aprovechado de ello.

Muchos amigos y fans presionaron a la actriz para que ésta reclamara el cuerpo. Los familiares del cantante habían tenido problemas para recoger su cuerpo y éste peligraba con ir a parar a la fosa común de la CDMX.

Los rumores corrieron de inmediato y decían que la famosa no estaba interesada en involucrarse. Muchos defendían la supuesta postura de Ivonne ya que Fabio no había estado para ella ni para su hija. Mientras que otros la juzgaban por no respetar la memoria de quien alguna vez amó tanto.

Pero fue Montero quien ya esclareció lo sucedido. Ella no pudo reclamar el cuerpo porque sólo un familiar tiene el derecho y ella al ser ex esposa no se le es concedido.

Afortunadamente su intervención no tuvo que ser necesaria porque la hermana de Melanitto logró llegar a la ciudad a tiempo. Ella evitó dar declaraciones por lo que se desconocen aún las causas del asesinato y en dónde podrían quedar los restos del cantante.

Para acallar los rumores Ivonne dio una conferencia de prensa el lunes en donde pidió que los medios den por terminado el asunto por respeto al padre de su hija y a la familia de éste.

Alguien preguntó qué le diría a Fabio por última vez, a lo que tranquila respondió.

“Yo le diría que siempre hay tiempo para arreglar las cosas… Si hay voluntad hay muchas cosas que se pueden hacer”.

