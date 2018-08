La emotiva carta que la hermana de Demi Lovato le envió por su cumpleaños

Demi Lovato ha dado mucho de qué hablar a lo largo de su carrera. En un inicio, dejó su encantadora sonrisa que la volvió famosa en Disney y la reemplazó por una etapa llena de autodestrucción; drogas, alcohol y trastornos alimenticios. que se convirtieron en los fundamentos en la vida de la actriz y cantante.

Pasó por duros momentos, estuvo en la boca del precipicio, cayó, pero supo cómo levantarse. Aunque es una lucha con la que tendrá que vivir todos los días.

Ahora ha vuelto a flaquear pasando por uno de los peores momentos en su vida. El 20 de agosto cumple sus 26 años, y llegan en una etapa de mucha fragilidad y oscuridad.

Su hermana menor siempre ha sido un sostén para Demi, de hecho ella fue una de las grandes fortalezas de la cantante cuando ésta ingreso por primera vez a rehabilitación. La intérprete ‘Heart Attack’ solamente aceptó su problema cuando vio cómo su hermana se veía afectada por sus adicciones.

Por ello, Madison De la Garza mandó un emotivo mensaje en sus redes sociales dando gracias por tener viva a su hermana.

Madison ha tenido ya una trayectoria en la televisión gracias a su personaje en 'Desperate Housewives' y ha cautivado al público por su encanto. Ella también sabe lo que significa la presión de los medios, y la crueldad del público.

"Últimamente he estado pensando mucho en cómo me gustaría que los demás pudieran ver las pequeñas tonterías que hace a veces, por ejemplo cómo infla la la nariz cuando dice una palabra en concreto o cómo me pone el pelo detrás de la oreja cuando estoy intentando dormir, porque esas son las cosas por las que me siento agradecida hoy. Parecen pequeñeces, pero es lo que define a mi hermana; no el que sea cantante o una celebridad, y desde luego no las cosas que han dicho de ella en ciertos medios. Es una hija, una amiga y mi hermana mayor… y me siento muy, muy agradecida de poder desearle hoy un cumpleaños feliz", publicó.