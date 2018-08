Esta es la escena por la que Keanu Reeves y Winona Ryder creen que aún están casados

Winona Ryder y Keanu Reeves hicieron una revelación que nadie se esperaba mientras promocionaban su próxima película juntos titulada 'Destination Wedding' el pasado sábado 18 de agosto en el Four Seasons Hotel de Los Ángeles. La actriz de 46 años y protagonista de 'Stranger Things', lució un loook neutro con blazer, camiseta blanca y pantalones, mientras que el actor de 53 años optó por un traje negro de firma con una camiseta negra.

Lo impactante de esta entrevista fue que Winona reveló que ella y Keanu podrían haberse casados por accidente ​​mientras filmaban la película de 1992 'Drácula' de Bram Stoker. Esto fue lo que la actiz dijo:

Winona Ryder says she and Keanu Reeves might be married in real life because of 'Dracula' — “In that scene, [director Francis Ford Coppola] used a real Romanian priest…So I think we’re married.”

(via @EW) pic.twitter.com/SQvFc8AcIO

— FANDOM (@getFANDOM) August 19, 2018