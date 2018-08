Así fue como Madonna 'le dio su bendición' a Maluma

La noche que Maluma hizo historia en los escenarios de los VMA´s, también será inolvidable para el colombiano por un emotivo encuentro con la reina del pop, Madonna.

El cantante del género úrbano logró romper esquemas con su controversial estilo, pero no fue sino hasta que el destino lo colocó al frente de una de las celebridades más afamadas de la historia musical, que Maluma se percató de su buena suerte.

Después de su interpretación que encendió el escenario y puso a bailar a los presentes con el tema 'Felices los 4', Maluma se topó con Madonna, quien 'le dio su bendición' ante testigos de la talla del rockero Lenny Kravitz.

A post shared by MALUMA (@maluma) on Aug 21, 2018 at 8:23am PDT

La imagen fue compartida por el latino en sus redes sociales, junto a las siguientes palabras:

"Me echó la bendición y me dijo que estaba listo para el proximo nivel… Love you Queen you’re such an inspiration @madonna" (Te amo Reina, eres una inspiración @madonna).