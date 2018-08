La mujer que iba con Fabio Melanitto rompe el silencio y habla del momento exacto del asesinato

El inesperado asesinato de Fabio Melanitto a sus 32 años continúa conmocionando al espectáculo mexicano. Comenzaron los rumores sobre un robo, sobre un crimen pasional o por un ajuste por deudas.

Ninguno se ha confirmado y las incertidumbres cubren tan trágica noticia. Ahora los medios nacionales tuvieron la oportunidad de hablar con la presunta novia del cantante, Giuliana.

Por fin, ella accedió a hablar en un famoso programa de espectáculos, siendo la único testigo que hay. Es una joven modelo y actriz quien confesó sentirse en shock por la muerte de su novio y muy confundida por todo lo sucedido.

“La verdad todavía no sé qué paso. Solo sé que lo mataron al lado mío… apenas estoy asimilando todo esto”.

Muchos aseguran que es venezolana o colombiana. La mujer asegura que no tiene conocimiento de quién llamó a los servicios de emergencia aunque cree que fueron los vecinos. También asegura que no ha tenido contacto con los familiares del ex integrante de “UFF”.

Cada día se descarta más el asalto puesto que fueron varios disparos en la cara y no hubo ningún robo de sus pertenencias. Los rumores indican que Giuliana tenía una pareja cuando comenzó una relación con Fabio.

Mientras tanto un amigo de Fabio envió un video suplicando a Ivonne Montero que recogiera el cuerpo de su ex pareja, porque éste no ha sido reclamado ni reconocido.

Te recomendamos en video: