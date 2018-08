Irina Baeva abandona 'Mira Quien Baila' y le llueven críticas negativas

El programa 'Mira Quien Baila' está dando mucho de qué hablar, en esta ocasión la nota la dio Irina Baeva quien abandonó la emisión por no poder bailar como se debe.

La actriz de origen ruso estaba nominada junto a la hermana de Jenni Rivera, Rosie Rivera, para abandonar la contienda.

Al final del programa los resultados no le favorecían a Rosie, pero Irina decidió que aunque el público la quisiera en la competencia, sus problemas de salud le impedían continuar en la contienda.

“Yo creo que en la vida hay que morir en el escenario. Yo soy partidario de que uno cuando decide hacer una cosa tiene que ir hasta el final, tiene que morir con las botas puestas. Yo no entiendo tu actitud, no la entiendo ni la comparto. Yo de verdad iría hasta el final. A mí me parece como que en el fondo no quieres continuar en la gala, no quieres seguir y eso me entristece mucho porque hay mucha gente a la que le gustaría estar aquí en tu lugar bailando”, expresó.

Minutos antes había sido duramente criticada por los jueces debido a que el parte médico que emitió el programa afirmaba que ella podía seguir bailando sin ningún problema. Irina se limitó a señalar que no continuaría en el programa.

La gente reaccionó

Pese a haber obtenido el 55% de las llamadas, la actriz rusa señaló que no deseaba seguir en el programa lo que trajo algunos comentarios negativos.

"Qué antipática te viste, niña grosera con tus compañeras rechazando sus abrazos se notaba que no querías ya estar ahí jajaja solo ver la cara del jurado y de tus compañeros te odiaron" y "No entendemos los mexicanos en recibir a los extranjeros como si fueran la octava maravilla, darles de buenas a primeras un protagónico, en fin todo para esto ya se cree la actriz que México esperaba y se da el lujo de rechazar la oportunidad en este programa es una irresponsable a todas luces no le interesa no sé para que aceptó estar síganla apapachando, que se regrese a Rusia y punto", fueron algunos de los comentarios que recibió.

