El anillo de compromiso que recibió Kate Middleton fue despreciado por miembros de la familia real

Es bien sabido que el Príncipe William le propuso a Kate Middleton con el anillo de compromiso que utilizó el príncipe Carlos cuando le propuso matrimonio a la princesa Diana. Y ahora se informa que el anillo de compromiso de la princesa Diana en realidad causó cierta controversia con la familia real cuando lo obtuvo por primera vez.

Según The Daily Mail, el zafiro ovalado de Ceilán de 12 quilates era impopular entre los miembros de la realeza por una razón en particular. A pesar de que el anillo presentaba una banda de oro blanco y 14 diamantes de solitario, el anillo no era exclusivo de Diana, y tampoco estaba hecho a medida. Según la publicación, como "el joyero de la corona Garrard presentó la pieza en su catálogo", el anillo estaba disponible para que cualquiera lo compre, si tuvieran un repuesto de $ 60,000 por ahí de todos modos. Como un "plebeyo" técnicamente podría comprar el mismo anillo, supuestamente fue despreciado por los miembros de la familia real.

Según varios informes, la princesa Diana aparentemente seleccionó el anillo ella misma, haciéndolo aún más especial ahora que la Duquesa de Cambridge se lo ha otorgado. Pero en ese momento, el anillo no tenía el significado que tiene desde que Diana falleció trágicamente en 1997.

Hablando en su entrevista oficial de compromiso con el Príncipe William en 2010, Kate Middleton reveló que estaba encantada de haber recibido el anillo amado de la princesa Diana. Ella dijo en la entrevista: "Es hermoso, ¡espero que lo cuide! Es muy especial”.

Ahora, es imposible pensar en la Duquesa vistiendo ningún otro anillo, ya que es el tributo perfecto para el Príncipe William y la madre del Príncipe Harry.

