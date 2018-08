Los ingeniosos trucos que usan Meghan y Kate para evitar accidentes íntimos con sus vestidos

Escucha bien vestido si haces que el mundo vea mis reales partes privadas, juro que enviare a la Torre de Londres a quien te diseñó, quien te confeccionó y quien propuso tu compra😑 #KateMiddleton #DuchessofCambridge #RoyalFamily #KateyMeghan #PrinceWilliam #DuchessKate

A post shared by Kate y Meghan (@kateymeghan) on Aug 6, 2018 at 4:26pm PDT