Fernando del Solar revela los verdaderos motivos por los que salió de “Hoy”

Durante una entrevista con el programa “La Cuchara”, Fernando del Solar habló sobre los motivos que lo llevaron a salir del programa matutino “Hoy” y aclaró si su relación con la productora Magda Rodríguez tuvo que ver con su decisión.

"No nada que ver con Magda, una "producer" increíble, le estoy agradecido, ella me dio la oportunidad de regresar a la televisión cuando pocos confiaban en mí… planeamos desde un principio sólo tres meses, yo me estaba poniendo a prueba"