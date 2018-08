Taylor Swift ofrece un poderoso discurso para alentar a las víctimas de acoso sexual

La vida le sonríe a la cantante pop Taylor Swift y por eso no para de agradecer. Muy emocionada dio un discurso de agradecimiento a sus fans quienes la apoyaron mientras enfrentó un juicio por acoso sexual el año pasado.

Fue en 2017 cuando la cantante enfrentó una demanda en la que salió airosa. El Dj David Mueller acudió a una corte luego de que la cantante asegurara que el hombre le subió la falda irrespetuosamente en su programa de radio.

Inmediatamente Muller fue despedido de la estación radial e interpuso la demanda contra Swift. Poco tiempo después la ganadora del Grammy contrademandó. En la demanda, la cantante exigió un dolar por los daños causados y ganó.

Protect Taylor Swift at all costs pic.twitter.com/DouswxyOen

Justo un año después, la artista ha aprovechado uno de sus shows en vivo para reflexionar sobre el asunto. El inspirador discurso busca dar ánimos a las victimas de acoso sexual que han callado por temor a que no les crean.

La intérprete aporvechó la parada de su exitoso tour `Reputation´en la ciudad de Florida para agredecer a sus fans el apoyo durante ese proceso.

"Hoy, hace justo un año, fue el día en que el jurado decidió darme la razón y dijo que me creía. Pero realmente no quiero pasar por alto, porque no puedo parar de pensar en todas las personas que no han sido creídas, o todas aquellas que tuvieron miedo de hablar porque pensaron que no les iban a creer", dijo emocionada.