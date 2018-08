¡Irreconocible! Así se ve Kylie Jenner en la nueva edición de Vogue Australia

SI hay algo que Kylie Jenner sabe hacer, es dar cambios radicales de look. Si vemos las fotografías de cuando era niña y adolescente, nos damos cuenta que su rostro fue modificado y no precisamente por el crecimiento. Inyecciones y cirugías fueron realizadas para cambiar sus rasgos. Ahora en pleno 2018, decidió sacar de sus labios el líquido que los hacía más grandes. En septiembre será la porta de la más reciente edición de Vogue Australia y sin duda, se ve muy diferente.

La personalidad de la televisión y empresaria conversó con la revista y reveló detalles de su vida después de darle la bienvenida a su hija Stormi:

"No creo que mi vida haya cambiado desde que me convertí en mamá: creo que la manera en que veo la vida es la que ha cambiado desde que me convertí en mamá. Pienso más en el futuro. Solía ​​vivir cada día tal como venía, y ahora estoy mucho más pendiente del futuro. De hecho, siento que me amo más después de tener a Stormi. Y trato de ser … Quiero decir, ya soy una persona positiva, pero ahora lo soy mucho más, no solo por diversión".

También contó como es su vida ahora viviendo con su novio y padre de su hija, el cantante Travis Scott:

"En realidad, estoy revisando Instagram en este momento, y dice que Travis y yo no vivimos juntos, así que solo puedo decirle a esas personas que aseguran que no estamos juntos, que nosotros nunca perdemos una noche para estar uno al lado del otro, vamos ida y vuelta desde mi casa de Calabasas hasta la casa de la ciudad que realmente nos funcione para estar juntos".

La celebridad también hablo del impacto positivo de tener a su pequeña hija:

"Nunca pensé que al tener una hija, me haría pensar en la belleza en el futuro, definitivamente me ha cambiado, y siento que me ha hecho amarme más y aceptar todo sobre mí. Incluso mis orejas, siempre sentí que sobresalían demasiado, y ella tiene las mismas orejas que yo y ahora amo mis orejas. Es solo tener una perspectiva diferente de la vida para poder pasarle eso a ella. Quiero ser un ejemplo para ella. ¿Qué clase de ejemplo sería si dijera que no me gustaban sus orejas, y tampoco me gustaron las mías? Solo quiero enseñarle eso. Estoy tratando de amarme más a mí misma".