Ariana Grande demostró todo su talento al participar en ‘Carpool Karaoke’

Ariana Grande y James Corden decidieron dar un paseo en "Carpool Karaoke". Las dos estrellas formaron un equipo antes del lanzamiento del nuevo álbum de Grande, Sweetener, este viernes 17 de agosto, para recorrer las calles de Los Ángeles. Mientras que la cantante no habló sobre su compromiso con Pete Davidson, si dio el 110% cuando se trata de ella cantando.

Grande y Corden interpretaron en conjunto "Dangerous Women", "No Tears Left To Cry" e incluso "Suddenly Seymour" de Little Shop Of Horrors con Grande robando por completo el espectáculo gracias a sus armonías y sus grandes tonos de diva.

En cuanto a los chismes, la cantante de "God Is A Woman" eliminó por completo los rumores de embarazo que parecen surgir todas las semanas, así como el ridículo rumor de que tiene que ser llevada en hombros a todas partes.

"Hubo una foto de mí siendo llevada por mi manager del tour porque acababa de filmar un video en zapatillas de punta, y lo publiqué porque pensé que era lindo, como que mis dedos de los pies sangraban. Tenía dolor", explicó. Así comenzó el rumor, que es, como Grande dice, "tan estúpido".

Eso no impidió que Corden quisiera perpetuarlo. Cuando los dos se detuvieron para tomar café, Ariana tuvo que saltar sobre su espalda antes de ingresar al Starbucks.

"Hola, soy Ariana Grande", le dice a un cliente deslumbrante. "Debo ser llevada".

Su pedido de café es un café con leche de soja. ¿Puedes adivinar de qué tamaño? "Oh, voy a obtener un Grande (mediano)", dijo. "¡Los pido todo el tiempo!".

