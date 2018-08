Foto retocada de Ana Karina Soto genera comentarios en redes.

Beiezzzzaaaa Tropical 🌴☀️👙🌊 Disfrutando de los momentos que me regala Dios 🙏🏽 #Cartagena #Amigas #CiaoMerce #Despedida #VamosADarloTodo #ImagenModelos

A post shared by Ana Karina Soto (@karylamas) on Aug 11, 2018 at 3:47pm PDT