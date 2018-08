Este fue el momento en que Aretha Franklin fue coronada como la ‘Reina del Soul’

En 1967, comenzó el reinado de Aretha Franklin como la "Reina del Soul".

Tenía alrededor de 20 años y recientemente había dejado Columbia Records para firmar con Atlantic Records. Había lanzado su undécimo álbum de estudio, "Nunca amé a un hombre como yo te amo", ampliamente considerado como su mejor trabajo e incluye su más gran éxito "Respect".

El álbum alcanzaría el puesto número dos en la lista de 200 álbumes de Billboard, mientras que "Respect" le valió el número 1 en la lista de singles.

Pero no fue solo el éxito comercial lo que le valió a Franklin, quien murió el jueves a los 76 años, su apodo, que se convirtió en taquigrafía por su poderosa habilidad vocal y fidelidad a la música negra, así como su ascendencia a la realeza musical estadounidense.

La historia de cómo Franklin, la hija del predicador que era un prodigio musical, fue coronada como "la Reina del Soul" comienza en Chicago en 1967. (Algunas fuentes han puesto la fecha tres años antes, mientras que otras un año después).

Franklin encabezaba un espectáculo en el famoso Regal Theatre de la ciudad, donde el legendario disc jockey de la ciudad y promotor Pervis "The Blues Man" Spann produjo conciertos para blues y actos de soul.

Durante ese tiempo, el Teatro Regal acogió numerosas actuaciones de soul negro y R & B, incluidos grupos de Motown como The Temptations y The Marvelettes, que Franklin recordó a The Chicago Defender en 2015.

"Grandes días, los mejores días", le dijo al periódico. "Podrías probar las mejores hamburguesas de la puerta trasera del Regal".

Después de su actuación en el Regal, Spann presidió una especie de coronación, colocó una corona en la cabeza de Franklin y la apodó "la Reina del Soul". Franklin, que llevaba un vestido plateado de lentejuelas que se abrazó a la forma, se entusiasmó al recordar el momento. : "¡Nunca pensé que sucedería!" Según el libro "Aretha Franklin" de Jim McAvoy.

Casi cinco décadas más tarde, en 2015, Franklin también le contaba la noche a The Pittsburgh Post-Gazette. "Eso sucedió cuando estaba en el Regal Theatre en Chicago, que era muy parecido a The Apollo en Nueva York", dijo al periódico. "[Spann] caminó en el escenario una noche con una corona, y yo dije '¡Whoooa! ¿Que es esto?""

Pero ella abrazó su nuevo título. "¿A quién no le gustaría que lo llamen 'Reina'?", dijo.

