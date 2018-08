Sia reaparece sin ocultar su rostro por primera vez en mucho tiempo

Sucedió la noche del martes 14 de agosto de 2018 cuando la cantante y ganadora del Grammy, Sia, posó para una foto con Jason Bateman mientras ambos asistían al evento Ozark Tastemakers realizado en el APL de Los Ángeles, Estados Unidos. La cantante de 42 años de edad e interprete de éxitos como "Chandelier" finalmente mostró su rostro en lo que muchos consideran un acto de exhibición pues rara vez la interprete sale sin su la famosa peluca que por lo general le oculta el rostro.

Sia Poses for Photos Without Covering Her Face at 'Ozark' Event https://t.co/DSPYNsF5x6 pic.twitter.com/ovoWCcHct2

— yuliaharpalanova (@yuliaharpalanov) August 15, 2018