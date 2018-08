La sobredosis de Demi Lovato fue con fentanilo, la misma sustancia que mató a Prince

Un nuevo reporte en el portal web de celebridades TMZ indica datos escalofriantes sobre la sobredosis que vivió Demi Lovato, esta vez sobre la droga que consumió y que casi la mata. Se trata de una droga conocida como fentanilo y que fueron parte del cocktel de alcohol y pastillas que consumió la cantante la noche del 23 de julio hasta la madrugada del 24 de julio, cuando contactó por primera vez a su traficante de drogas.

Demi Lovato overdosed on 'Oxycodone and fentanyl' – the same drug that KILLED Prince https://t.co/1U0Eck1T5p pic.twitter.com/IA93J0KtFN

— Daily Star (@Daily_Star) August 15, 2018