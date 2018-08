Eva Longoria salió a cenar sin una gota de maquillaje y se ve hermosa

Sucedió la noche del lunes 13 de agosto de 2018 cuando la recordada Gabriele Solis de 'Desperate Housewives', Eva Longoria, salió a cenar con su esposo José Baston llegan a cenar con amigos el lunes por la noche en el conocido restaurante Mr. Chow en Beverly Hills, California, ella lucía radiante con una sonrisa de oreja a oreja. Lo que llamó más la atención fue el hecho de que la actriz, salió sin una gota de maquillaje.

Que estuviera sin maquillaje no fue determinante ya que igual lucía hermosa, tal vez enviando un mensaje positivo a todas esas mujeres que a veces se sienten esclavas del maquillaje. Ella completó su look con una blusa negra de seda, jeans blancos y tacones en tonos claros, por su parte, su esposo empresario de 50 años, lució muy galante con un blazer verde.

Desde que dio a luz a su hijo Santiago en el pasado mes de junio, Eva ha estado disfrutando de su maternidad al máximo y se ha dedicado cien por ciento a su pequeño. Se ha alejado de las cámaras y se ha convertido en una madre a tiempo completo. A principios de este mes, Eva regresó momentáneamente a los escenarios solo para acudir a la alfombra roja del estreno de su próxima película 'Dog Days'.

Here he is again at his first photo shoot w/ mamá! I haven’t had a chance to post more photos because I’m slowing coming back from maternity leave — but this one is so precious! Thank you @bernardodoral for capturing my son’s beauty! ❤👶🏻 @usahola #BabyBaston pic.twitter.com/GCGXvNaavy

— Eva Longoria Baston (@EvaLongoria) August 9, 2018