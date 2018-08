El tierno apodo del príncipe Harry hacia Kate Middleton

La familia real puede parecer muy distante de sus humildes súbditos: llevar a cabo deberes reales y observar costumbres y tradiciones específicas, pero una cosa acerca a los reyes al público: apodos adorables.

El príncipe Harry llama a su nueva esposa Meghan Markle, de 37 años, 'Meg' y la duquesa de Sussex y sus amigos se refieren al príncipe de 33 años como 'Haz'. Mientras tanto, el príncipe Guillermo llama a su esposa la Duquesa de Cambridge, de 36 años, 'Babe'.

Pero ninguno de estos apodos hizo que el mundo hablara esta semana. Más bien, fue el apodo del príncipe Harry para su cuñada Kate, 'Cath', que se deriva de su nombre completo: Catherine, según la revista OK.

Harry y Kate son conocidos por ser muy cercanos el uno al otro. Según los informes, el príncipe Harry le pidió a su cuñada su aprobación antes de casarse con Meghan. Y ahora se dice que la duquesa de Cambridge se está acercando mucho más a Meghan, en un esfuerzo por tomar a la duquesa nacida en Estados Unidos bajo su ala.

Algunos otros apodos reales han surgido a lo largo de los años, y el futuro rey, el príncipe William, de 36 años, reveló el que le asignó su madre, la princesa Diana: 'Wombat'.

En declaraciones a Matt Lauer de NBC, dijo: "Comenzó cuando tenía dos años. Me lo dijeron con razón porque no recuerdo haber regresado tan lejos. Pero cuando fuimos a Australia con nuestros padres y el wombat, ya sabes, ese es el animal local. Así que básicamente me llamaron eso. No porque parezca un wombat, o quizás sí".

Te recomendamos en video