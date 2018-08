El aterrador momento que vivió el elenco de "La Casa de Las Flores" cuando ocurrió fuerte sismo en México durante una escena

La nueva producción de Netflix “La Casa de las Flores” ha resultado un éxito desde su estreno. Pero, para el elenco no todo fue felicidad mientras la grababan, pues vivieron un difícil y aterrador momento en 2017 cuando ocurrió el sismo de 7, 1 que sacudió a México.

El 19 de septiembre de 2017 el elenco se encontraba grabando una escena de un Bar Mitzvá en una antigua mansión del barrio Roma, uno de los más afectados por el terremoto.

Cecilia Suárez, quien interpreta a Paulina de la Mora, confesó que fue un momento de miedo y contó que el director de la serie Manolo Caro no abandonó el set hasta que se aseguró que el último extra estaba fuera. “Jaló a una chava a fuerzas que se había paralizado, la arrastró, la sacó y hasta que no hubo nadie ahí adentro él no se salió. Eso no lo hace cualquiera, eso es ser capitán de un barco".

Suárez sufrió un esguince en la pierna al bajar por una escalera por el movimiento tan fuerte. Por su parte, Aislinn Derbez se mostró muy tranquila pese a estar embarazada porque días antes había ocurrido otro sismo fuerte.

"Me acuerdo que me metí a mi casa, a concentrarme y meditar y decirme ‘si esto vuelve a pasar no puedes reaccionar así por tu bebé’ y funcionó mágicamente. De repente empezó a pasar el temblor y dije ‘¡ah! esta es mi oportunidad de poner en práctica lo que me prometí", contó la hija del comediante Eugenio Derbez.

El rodaje se interrumpió un par de semanas, pues la ciudad estaba en estado de emergencia. Suárez estuvo incapacitada un mes y al final regresaron a la misma locación para terminar las escenas.

