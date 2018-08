Verónica Castro podría no ser parte de la segunda temporada de 'La Casa de las Flores'

'La Casa de las Flores' se ha convertido en todo un fenómeno a pesar de haberse estrenado hace 5 días, pues la cómica familia De La Mora ha logrado conquistar los corazones de los televidentes; sin embargo, esta familia disfuncional corre el riesgo de quedarse sin su matriarca.

Veronica Castro, que interpreta a Virginia De La Mora declaró a través de su cuenta de Twitter que no habría segunda temporada con ella, rompiendo el corazón de sus fanáticos.

No hay segunda conmigo, las segundas no son buenas. Jajajaja https://t.co/lSHX0IwUwi — Verónica Castro (@vrocastroficial) August 12, 2018

Aún no se sabe si en verdad Veronica Castro no formará parte de otra entrega de 'La Casa de las Flores', ya que por el momento no se ha confirmado la segunda temporada, pero lo que si sabemos es que durante los 13 primeros capítulos, logró entregarnos uno de los personajes femeninos más icónicos de las series mexicanas.

