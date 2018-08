Los hijos de Beyoncé debutan en el trascámaras de su épica portada para Vogue

Un nuevo video ha salido a la luz pública con Beyonce y sus tres hijos por primera vez. Finalmente los fanáticos y seguidores han podido echarle un vistazo exclusivo de la producción fotográfica de la icónica portada para la revista Vogue en su esperada edición de septiembre donde la interprete de 'Single ladies' hizo historia.

En el clip podemos ver a Beyoncé posando para el fotógrafo, los estilistas armando sus maquillajes y peinados. Una de las cosas que más llamó la atención es que Queen B optó por un maquillaje casi natural.

Watch Beyonce’s ‘Vogue’ cover shoot footage feat. Blue Ivy and the twins https://t.co/ug9ekhDV5j pic.twitter.com/WeS343frhg

El gran plato fuerte del video es no solo la aparición de Jay-Z, sino además de su hija de 6 años, Blue Ivy así como sus gemelos de un año, Rumi y Sir. Un gran aporte de esta portada es que el fotógrafo, Tyler Mitchell, que también dirigió éste clip, es que es el primer fotógrafo de color en hacer una portada de Vogue en 126 años de historia.

Beyoncé Opens Up About Difficulties Of Carrying Twins And Giving Herself ‘Self-Love’ https://t.co/42V38JaQb9 pic.twitter.com/OeBDDmi8uD

— MTV News (@MTVNews) August 7, 2018