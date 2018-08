¡Lo volvió a perdonar! Khloé Kardashian se va de vacaciones con el padre de su hija

Khloé Kardashian sin duda ha sido un ejemplo para muchas mujeres, no solo por apelar por la inclusión de tallas grandes y de la diversidad, así como el empoderamiento por sus diferentes campañas y negocios exitosos pero cuando se trata del amor sus elecciones no han sido las más acertadas. Recientemente fue la protagonista d eun torbellino mediático al revelarse todas las infidelidades del padre de su hija justo semanas antes de dar a luz, se dice que la molestia fue tal que esto fue un detonante para que se le adelantara el parto.

Khloé Kardashian, Tristan Thompson Vacation on Couples Trip with Kendall Jenner, Ben Simmons https://t.co/ucfP0yAdxF

Pero el verano ha llegado y parece que ha dejado todo en el pasado, por lo que ha decidido irse a México con el padre de su hija, Tristan Thompson, su hermana Kylie Jenner y un grupo de amigos para celebrar un pequeño break bajo el sol. Lo cierto es que hace apenas unas semanas se habría filtrada una nueva información según el portal RadarOnline que aseguraba que Tristan volvía a hacer de las suya y estaba de nuevo engañando a Khloé.

Oh Lord, is Tristan Thompson cheating AGAIN?! Spotted with a mystery woman! https://t.co/cQ4K3PBS0N

— Perez Hilton (@PerezHilton) August 10, 2018