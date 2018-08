Julián Gil explota ante las cámaras y pide a Majorie de Sousa buscar ayuda psicológica

Después de que el actor Julián Gil logrará reencontrarse con su hijo en un centro de convivencia de la Ciudad de México, tras de una fuerte batalla legal con la madre Marjorie de Sousa, ambos han vuelto a recurrir a la vía legal para resolver una polémica sobre laresponsabilidad de la salud del menor, ya que, de acuerdo con Marjorie, su hijo enfermó tras haber consumido un alimento proporcionado por su padre durante la convivencia.

Este fin de semana, la actriz Marjorie de Sousa asistió al centro de Convivencia para que su hijo Matías estuviera con su expareja Julián Gil, y reveló la razón por la que sus abogados están solicitando videos de la anterior reunión entre ellos.

Majorie de Sousa ha sido muy criticada y hasta quienes la apoyaban están reflexionando sobre sus acciones. Mientras tanto, el actor dio declaraciones enfurecido por las calumnias que se ha dicho de él.

“A ver, averigüen. Si el niño salió de aquí enfermo, por qué no se pudo enfermar en su casa. Por qué me acusan a mí, si yo no le doy nada. Están las cámaras, pidieron las cámaras. Ahora, yo emplazo a su abogaducha y la emplazo a ella a que cuando le den el video de esa hora entera lo muestren. Muchos han visto como yo me rompo el c%&/*o trabajando. ¿Han visto?, ¿han visto cómo yo trabajo? Yo trabajo los 7 días a la semana…¿cómo que me mantiene?.”