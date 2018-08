El cariñoso apodo que Diana de Gales le decía a el príncipe William te llenará de ternura

La inolvidable `Princesa del pueblo´, como se le llamaba a Diana de Gales, murió en 1997 dejando a sus hijos William y Harry con apenas 15 y 12 años, respectivamente.

Los príncipes siempre han manifestado haber tenido una cercana relación con su madre. En varias entrevistas han revelado los tiernos momentos que vivieron junto a ella.

En una de las entrevistas, el príncipe William contó un detalle que muestra una faceta intima de su relación como familia.

Diana Spencer, tenía un vínculo muy especial con su hijo mayor, tanto que en una oportunidad le colocó un tierno apodo. La esposa del príncipe Carlos se refería a William como Wombat.

Un Wombat o Vombátido en español, es un pequeño marsupial que tiene la apariencia de un pequeño oso.

En una entrevista con el periodista Matt Lauer de la cadena NBC en el año 2007, William confesó que su madre habría inventado el tierno apodo.

"Comenzó cuando tenia dos años. Me han contado porque no puedo recordar algo tan lejano… Pero cuando fuimos a Australia con nuestros padres y el wombat, sabes que es el animal local. Así que basicamente me llamaron así. No porque me pareciera a un wombat, o quizás si", contó el príncipe.