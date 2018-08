Así es como Aislinn Derbez se burla de un personaje de "La casa de las flores"

Aislinn Derbez forma parte del elenco de " La casa de las flores", la nueva serie de Netflix que está obsesionando a todo el mundo, y mientras muchos no pueden superar el personaje de "Paulina" por su peculiar forma de hablar, Aislinn ha preferido burlarse de otro de sus compañeros.

Si ya viste la serie de principio a fin, entenderás el chiste que Aislinn publicó a través de su cuenta de Instagram burlándose de Dario Yazbek que interpreta a "Julián De La Mora", el hijo dela familia quien se enfrenta a nuevas experiencias cuando decide salir del closet.

Además reveló que opina del #paulinadelamorachallenge:

A esta familia se le van las cabras al monte… por cierto ya vi sus #paulinadelamorachallenge y opino que é chen le más ga ni tas, ya casi le atinan pero les falta un poquito más de práctica, to da vía no hay na die co mo mi her ma ni ta Pau li na oi gaaaan 🤷🏻‍♀️