Primero en el hospital y ahora en rehabilitación: ¡Wilmer Valderrama no desamapara a Demi Lovato!

Fue el pasado 24 de julio cuando el mundo se conmocionó con la noticia, Demi Lovato había sido hallada con débiles signos vitales tras una poderosa sobredosis que puso en peligro su vida. Afortunadamente los servicios médicos llegaron a tiempo y fue ingresada de inmediato en una clínica privada de las Colinas de Hollywood, justo allí permaneció recluida hasta principios de agosto cuando fue ingresada a un centro de rehabilitación.

Wilmer Valderrama ex-girlfriend Demi Lovato's ups and downs through the years https://t.co/vuefHoZSG3

— Us Weekly (@usweekly) August 11, 2018