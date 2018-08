Piqué recibe fuertes críticas por peligroso juego con su hijo Sasha y atacan a Shakira por permitirlo

El español Gerard Piqué, quien recientemente anunció su retiro de la selección española, es atacado y no por esta decisión, sino por sus hijos.

A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique) on Aug 13, 2018 at 9:22am PDT

En un video que el futbolista publicó en su historia de Instagram se ve como juega con sus hijos Sasha y Milan, hasta ahí todo bien.

El problema, y por lo que es criticado, es por el tipo de juego que tiene con el pequeño Sasha a quien toma por los pies y le da vueltas.

A post shared by Despierta America (@despiertamerica) on Aug 13, 2018 at 8:55am PDT

"Omgssss se le va a salir la cabeza. Que peligroso Juego Jajajaja @shakira ojo 👀 con esos jueguitos Hermosa 😅😱", "Muy lindo cuadro, pero me parece un tanto peligroso", "Le puede causar un derrame o desprendimiento del celebro", "Dios mío , no me gusta ese juego me muero si se lo hacen a mis nietos", "Peligro a la vista @shakira @3gerardpique. Hay muchas maneras de divertir a los niños sin ponerlos en riesgo", fueron algunos de los comentarios que sus fans le dejaron en el video.