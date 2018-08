Lindsay Lohan causó polémica por tildar como "débiles" a las mujeres del movimiento "#MeToo"

La actriz Lindsay Lohan, recordada por protagonizar la película 'Juego de Gemelas', conversó con el medio The Times, y habló sobre el movimiento feminista "#MeToo" en el cual, tras los reiterados casos de abusos en Hollywood, miles de mujeres se unieron para decir "basta".

En esta ocasión, Lohan manifestó cierta discrepancia con el movimiento feminista:

Según Lindsay, la solución es denunciar el hecho de agresión cuando el mismo está ocurriendo.

Sin embargo, sus declaraciones causaron mucha polémica y comentarios en su contra, razón por la cual ayer domingo la célebre actriz emitió un comunicado pidiendo disculpas.

"Mi declaración solamente hacía alusión a mi esperanza de que un puñado de falsos testimonios de un tsunami de voces heroicas no sirviera para diluir la importancia del movimiento #MeToo, y todos los que lo defendemos. He aprendido cuán dolorosas pueden ser algunas declaraciones, como las que he hecho yo, lo cual nunca fue mi intención. Lamento cualquier dolor que pueda haber causado", explicó.