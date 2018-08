Un nuevo miembro de la familia Kardashian estará en el reality show

Kris Jenner ha revelado en una entrevista que Rob Kardashian formará parte de la temporada 16 de 'Keeping up with the Kardashians´. El éxito de televisión real llega a su temporada 16 con cambios.

La matriarca del clan conversó con la revista Us Weekly sobre los problemas de salud de su hijo y al mismo tiempo anunció que estará haciendo algunas apariciones en el show.

Rob de 31 años lleva años luchando contra la diabetes que le fue diagnosticada en el año 2015. El joven hizo algunas apariciones en el reality familiar.

El joven también tuvo oportunidad de tener su propio show en el que mostraba su vida con su ahora ex pareja Blac Chyna, con quien tiene una hija.

En la entrevista, Kris de 62 años confesó que su hijo está trabajando en mantener su buena salud alimentándose sanamente.

Con respecto a la participación de Rob, Jenner quien es también productora ejecutiva de la serie ha dicho: "Probablemente veamos a Rob más seguido en la temporada 16", expuso.

Keeping up with the Kardashians es uno de los proyectos más exitosos de la cadena de entretenimiento E! que catapultó a la fama a la mediática familia.

Las grabaciones de la nueva temporada comienzan en pocas semanas y aunque Kris ya ha confirmado a Rob como parte del elenco, todavía no está anunciado si participará la familia en pleno.

