Todo indica que Kourtney Kardashian está embarazada de su cuarto hijo pero: ¿Quién es el padre?

El escándalo no es extraño para la familia Kardashian y al parecer los bebés tampoco. Fuertes rumores rodean a Kourtney Kardashian quien estaría esperando su cuarto hijo.

La mayor de las famosas hermanas vive un momento turbulento. Hace pocos días sus fans vieron un enfrentamiento entre ella y su hermana Kim y al poco tiempo se supo que su relación con el modelo Younes Bendjima de 25 años había terminado.

Varios reportes indican que la protagonista de Keeping up with the Kardashians fue vista hace unos días con una pancita de embarazada en la ciudad de Los Ángeles.

Pero la pregunta más importante que se hacen sus fans es ¿Quién es el padre del bebé en camino? ya que la separación de Kardashian y Bendjima es pública y notoria.

Y ahí es cuando aparece el factor sorpresa que nunca falta en la vida de la popular familia. Un amigo cercano de Kourtney insinuó que el padre de la criatura sería su ex y padre de sus tres hijos, Scott Disick.

Según contó la fuente anónima, la pareja ha estado teniendo encuentros intermitentes, el último habría sido en México junto a sus hijos.

Hay que recordar que Disick y Kardashian terminaron en el 2015 y el empresario está en una relación con la modelo Sofia Richie de 19 años.

El portal Hollywood Life publicó un reporte exclusivo donde cuentan que la modelo le habría dado un ultimátum a Scott para que decida entre ella o Kardashian.

Aunque según los cálculos el embarazo no será notable hasta dentro de unas semanas, seguramente Kris Jenner ya está trabajando en la estrategia para dar la noticia al mejor estilo Kardashian.

